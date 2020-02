Manu junto a su mamá.

Un verdadero ejemplo de lucha es Juan Emmanuel Gutiérrez quién desde los 25 años lucha con una parálisis cerebral. A pesar de dicha condición no le ha impedido lograr sus metas y tras terminar una carrera ya piensa en estudiar una nueva y buscar un trabajo.

Manu, de Río Gallegos, se recibió en diciembre pasado de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y continúa un camino de superación.

"Tengo una parálisis cerebral, cuadriparesia, soy distónico y atetósico, tengo afectada toda la parte motriz, no puedo hacer ningún movimiento fino, como escribir, ni comer solo. También tengo dislexia y dispraxia, pero entiendo todo, soy inteligente", dijo en diálogo con La Nación.

Su parálisis cerebral se remonta al parto, sin embargo Manu recuerda con alegría su paso por el jardín, al que llegaba con un andador.

Festejo de su recibida.

Manu se encuentra cursando la Tecnicatura Universitaria en Gestión Organizacional y el Profesorado en Economía y Gestión de las Organizaciones. Además tiene en mente hacer una maestría pero antes que nada buscará una salida laboral.

Manu asiste a una facultad que desde hace tiempo implementó el Programa de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad donde se le brinda apoyo y asesoramiento a los docentes para poder garantizar el tránsito de personas con discapacidad por la Universidad.

"Tengo instalados algunos programas especiales en mi computadora que me ayudan, como por ejemplo uno que me lee los apuntes y yo escucho; estudio por memoria visual y auditiva. Al no poder escribir; no tengo grabada la grafología en mi cabeza; sé escribir las palabras por memoria visual", contó.

“Cumplo todas las horas curriculares que corresponden, no tengo ningún tipo de adaptación en el programa, como reducción de contenidos, por ejemplo. Mis títulos tienen y tendrán el mismo valor que el de cualquier otro profesional. Lo que sí tengo son adaptaciones de acceso, que se acuerdan con el profesor de cátedra", relató.