Joaquín Sabina.

Joaquín Sabina ha sido operado de urgencia por un hematoma intracraneal. El cantante tiene un "pequeño golpe en la cabeza" y está en observación producto de la caída que sufrió mientras realizaba un concierto.

Sabina, que actuaba ayer junto a su amigo Joan Manuel Serrat, sufrió un desvanecimiento en el escenario y se llevó un fuerte golpe. El cantante subió en silla de ruedas y dijo que debía ir al hospital por un dolor en el hombro.

Sin embargo, esta mañana el cantante ha sido operado de urgencias al complicarse su estado de salud. Sabina es un paciente de alto riesgo debido a sus antecedentes médicos.

Su representante, José Navarro Barry, ha dicho que tiene un "pequeño golpe en la cabeza" y está en observación en la UCI desde que ingresó anoche en la clínica Ruber y de momento no se sabe el alcance de esa lesión.



"No estamos alarmados", ha asegurado Berry, pocos minutos después de que los médicos informaran a la familia del estado del cantante, que además presenta tres fisuras limpias en el hombro izquierdo que solo requerirán inmovilización.

El cantante también tiene tres fisuras en el hombro izquierdo. Berry ha señalado que el cantante "ha dormido y ha pasado muy buena noche".