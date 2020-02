Los ocho rugbiers que quedan detenidos en Dolores por el asesinato de Fernando Báez Sosa están en Villa Gesell, donde participarán de una audiencia en el juzgado de garantías a cargo de David Mancinelli, quien debe decidir sobre las prisiones preventivas de los imputados.

Los rugbiers abandonaron poco después de las 6:00 el penal de Dolores en un micro policial, custodiados por cuatro móviles de la policía bonaerense, y llegaron a Villa Gesell a las 8:22.

La Justicia resolverá hoy si dicta o no las prisiones preventivas para los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, en una audiencia durante la cual la defensa de los imputados pidió que no haya presencia de la prensa.

Máximo Thomsen (20)

Se formó como rugbier en el Arsenal Zárate Rugby, jugaba en el Club Atlético San Isidro desde 2017, pero fue suspendido como socio tras conocerse su detención por el crimen.Está imputado como coautor, fue sacado por la fuerza del boliche "Le Brique", señalado como "uno de los agresores de Fernando", reconocido por testigos como "el sujeto que le propinara patadas en el rostro" cuando estaba "de rodillas sobre el suelo" e identificado por una testigo como quien dijo a viva voz: "Quedate tranquila que me lo voy a llevar de trofeo".

Ciro Pertossi (19)

Es el segundo acusado como coautor del homicidio y fue reconocido por al menos tres testigos "como el sujeto que le pegó a Fernando cuando ya estaba en el piso, en su cabeza, cara, y pecho".Imágenes aportadas a la causa lo muestran "chuparse los dedos" con sangre, cuando es interceptado por personal policial, y casi una hora y media después del ataque escribió en el grupo de Whatsapp que compartía con el resto del grupo: "Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie".

Lucas Pertossi (20)

Es el mayor del grupo, uno de los acusados como "partícipe necesario" ya que la fiscalía sostuvo que registró con su Iphone la secuencia del ataque, desde que fueron expulsados del boliche hasta que él mismo deja de grabar la golpiza para agredir a un amigo de Fernando.Diez minutos después del ataque envió un audio al resto de los rugbiers: "Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... caducó."

Luciano Pertossi (18)

El menor de los diez rugbiers, está acusado como "partícipe necesario" y fue reconocido por testigos como uno los "agresores de Fernando".

Matías Benicelli (20)

Imputado como "partícipe necesario", fue quien abrió la puerta a la Policía a las 10.30 cuando se ordenó la aprehensión del grupo, un testigo lo ubicó como "agresor directo" de Fernando, al menos otro lo situó "agrediendo también a un amigo", y otro lo identificó como quién le gritaba a Fernando "a ver si volvés a pegar negro de mierda".

Enzo Comelli (19)

Acusado como "partícipe necesario", al ser detenido presentaba un "hematoma sobre el labio inferior" y, según la fiscalía, "premeditadamente" agredió a Fernando "junto con los restantes imputados, previo repartirse roles para agresor físicamente a la víctima y posteriormente matarla".

Blas Sinalli (18)

Es el segundo más joven y según su imputación, "existen sendos elementos probatorios para" ubicarlo "en una participación criminal esencial en la comisión del hecho" y como "agresor directo de Fernando".

Ayrton Viollaz (20)



También está imputado como "partícipe necesario", es el único del grupo que no tenía teléfono celular y la fiscalía entendió que "todas la probanzas valoradas" lo "ubican claramente junto a Fernando pudiendo quizás tratarse de un agresor directo".