El japonés Chitetsu Watanabe, hombre más viejo del mundo.

Antes de cumplir sus 113 años, el próximo 5 de marzo, el japonés Chitetsu Watanabe ya es el hombre vivo más viejo del mundo para los récords Guinness.

Watanabe recibió al personal de la organización Guinness World Records con un escrito de su puño y letra en el que podía leerse "el número uno del mundo" y se mostró sonriente ante los medios allí presentes, según recoge la agencia de noticias Jiji.

Actualmente vive en un hogar para ancianos. Hasta el verano pasado, su actividad diaria incluía ejercicios, origami, caligrafía y ejercicios de matemáticas.

Noticias relacionadas

En declaraciones a la prensa, Chitetsu dijo que su secreto es "sonreír y no enojarse". Yoko Watanabe, esposa de Tetsuo, el primer hijo de Chitetsu, comentó: "He vivido junto a él durante más de 50 años, y nunca lo he visto alzar la voz o enojarse. Creo que haber vivido con una gran familia bajo un mismo techo, mezclarse con sus nietos y bisnietos también ayudó a mantener una sonrisa en su rostro".

Watanabe es el único varón entre las 30 personas más longevas del mundo, de acuerdo al registro de dicho grupo.



Desde que se tiene registro, el varón que más vivió fue el japonés Jiroemon Kimura, quien nació el 19 de abril de 1897 y falleció a los 116 años y 54 días el 12 de junio de 2013. De este modo, Chitetsu debería vivir más de tres años para superarlo.

En cuanto a las mujeres, Kane Tanaka, que recientemente celebró su 117 años, es la más longeva del mundo.