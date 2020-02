Leonardo Trevissan, jinete accidentado en Jesús María

En enero pasado y en el marco del Festival de Jesús María, el jinete Leonardo Trevissan fue aplastado por su caballo durante la doma.

En medio de la prueba cayó y fue aplastado por el animal lo que le provocó graves lesiones. Fue internado en coma y ahora despertó en la terapia intensiva en el Hospital Italiano de Córdoba.

Trevissan, dio respuestas a estímulos, poco después del nacimiento de su hijo Elías. El jinete sufrió traumatismo de cráneo, hematoma epidural, edema cerebral, hundimiento de cráneo y traumatismo de tórax con contusión pulmonar.

A casi un mes de la internación, el hospital indicó en un parte médico en la noche del miércoles que tuvo un "despertar favorable, con respuestas a estímulos e inicio de comunicación".

Además, informaron que se encuentra estable hemodinámicamente y sigue bajo pronóstico reservado.

