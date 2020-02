Reclamo de la UIA al Gobierno. NA.

Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, pidió al Gobierno Nacional avanzar con un proyecto para el "reperfilamiento" de las deudas financieras de las empresas, que tomaron créditos a "tasas siderales", porque sino es "inviable encarar el futuro".

Funes de Rioja manifestó que la UIA y otras cámaras empresariales trabajan con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y lograron hasta el momento que se anuncie la moratoria impositiva para las pequeñas y medianas empresas.

También sostuvo que hay "un tema de endeudamiento financiero de las compañías a tasas siderales absolutamente imposibles de pagar y de algún modo hay que encontrar una salida de reperfilamiento", al igual que la Nación y las provincias lo están haciendo con sus pasivos.

"Esto es una necesidad. Las pymes de las economías regionales no van a poder reconstituir capital de trabajo si no se hace viable cumplir con el pasado, están al borde de ejecuciones y no pueden obtener nuevos créditos", dijo. Hay que recordar que el lunes próximo empezará a estar disponible la moratoria 2020 lanzada por el Gobierno días atrás.

Funes de Rioja reclamó "tomar conciencia" de que acá "ha quedado un stock de deuda para las pymes y las economías regionales" que hace inviable encarar el futuro si no se toma una definición y se acuerda un mecanismo que permita cumplir con esas obligaciones a tasas de interés razonables.

El también presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) manifestó que le pareció "importante" que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, haya invitado a los empresarios a la sesión informativa en el Congreso "porque el tema de la deuda es de todos, igual que la reactivación y el crecimiento de la Argentina".

"Obviamente, uno pudo recibir allí determinado grado de información y hay otra información que uno entiende que no se puede conocer porque esto tiene la lógica de una negociación y tiene aspectos de estrategia que no se pueden develar en esta instancia", dijo.

El empresario expresó que le pareció una reunión importante en la que hubo explicaciones complementarias para más de cien preguntas. "Desde el punto de vista político empresarial, es un paso importante esta información, estos objetivos", sostuvo.