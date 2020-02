Llegada de los rugbiers al juzgado. NA.

Uno de los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa indicó hoy que no quisieron matarlo ante el juez de la causa que mañana resolvería las prisiones preventivas contra los imputados.

Este jueves, y durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantías Nº6 de Villa Gesell, los acusados tenían la posibilidad de hablar, pero según trascendió, sólo habló uno de ellos, Matías Benicelli, quien está sospechado de ser partícipe necesario del crimen y dijo: "No quisimos matarlo".

En tanto, uno de los acusados de ser coautor del asesinato, Máximo Thomsen, habría sido el único que lloró durante la audiencia en la que el abogado defensor pidió para los ocho que se les conceda la prisión domiciliaria en el caso de que se dicten las prisiones preventivas.

Tras la finalización de la audiencia, el abogado de la familia de Fernando, Fabián Améndola, dijo ante la prensa: "Durante la audiencia uno solo de ellos habló y dijo somos inocentes, creo que fue (Matías) Benicelli. Ninguno mostró arrepentimiento". Los rugbiers abandonaron este jueves alrededor de las 6:00 el penal de Dolores en un micro policial, custodiados por cuatro móviles, y llegaron a Villa Gesell a las 8:22.

Hasta las 11:20 estuvieron en el juzgado y de la misma manera que llegaron a la ciudad balnearia fueron trasladados nuevamente al penal de Dolores. Durante la audiencia, según confirmó Améndola, la fiscalía ratificó el pedido de prisión preventiva para los ochos rugbiers, mientras que la representación de la querella solicitó que también ocurra lo mismo con los dos jóvenes liberados, Alejo Milanesi, de 20 años, y Juan Pedro Guarino, de 19.

Audio con declaración de rugbier deteneido. CANAL 26.

"La fiscal ratificó el pedido de prisión preventiva de los ocho detenidos, nosotros coincidimos en esa necesidad pero pedimos que se sumen los dos liberados", explicó el letrado.

"Por su parte, la defensa pidió el arresto domiciliario para los ocho detenidos que siguen en Dolores y el juez dijo que va a contestar mañana a todas las solicitudes", agregó Améndola.

Este jueves por la tarde se conoció que tras la audiencia, Hugo Tomei, el abogado de la defensa, denunció a la fiscal Verónica Zamboni por los delitos de privación ilegítima de la libertad, falsificación de instrumento público y falsedad ideológica, y solicitó que se anule una testimonial, una rueda de reconocimiento y las indagatorias.

También Améndola comentó que la fiscalía va ampliar la acusación por "alevosía" y ratificó que se sigue investigando la participación de una persona más en el asesinato de Fernando, de quien trascendió su apodo: "Pipo".

"Para nosotros se ve claramente en los videos una persona que no está identificada aún, principalmente en los festejos luego del asesinato. Todos participaron del ataque independiente del rol de cada uno y ahora hay que esperar a que mañana el juez tome una determinación", completó Améndola.

Los ocho detenidos son Luciano Pertossi, de 18 años; Ayrton Viollaz, de 20; Matías Benicelli, de 20; Blas Cinalli, de 18; Máximo Thomsen, de 20; Enzo Comelli, de 19; Ciro Pertossi, de 19, y Lucas Pertossi, de 20.