IMÁGENES SENSIBLES. En tan solo 45 segundos, un grupo armado de ocho motochorros asaltó y golpeó de manera brutal a dos jóvenes que iban en moto por la localidad de Sáez Peña, en el partido de Tres de Febrero. Además de las mochilas, los malvivientes les robaron el auto y luego escaparon.

Todo quedó captado por una cámara de seguridad cercana al lugar de los hechos.

A las 4.28 de la madrugada, las víctimas circulaban por calle Uruguay al 3200 en el preciso momento en que fueron sorprendidos por cuatro motos con varias personas a bordo. Dos se ubicaron por delante y otras dos atrás y los hicieron caer.

Los ocho motochorros, que actuaban cooordinadamente, descendieron y atacaron a golpes a los jóvenes. El ataque duró 45 segundos.

Según se puede ver en las imágenes grabadas por una cámara de seguridad de la zona, la banda actúo de forma segura y con una rapidez sorprendente.

