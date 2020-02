Ulises Jaitt en diálogo con Canal 26.

El 23 de febrero de 2020 se cumple el primer aniversario de la muerte de Natacha Jaitt, pero la investigación sobre el hecho, que tuvo lugar en el salón de fiestas Xanadú de Villa La Ñata está “parada”, de acuerdo a lo manifestado por el abogado de la familia de la actriz, Alejandro Cipolla. Ellos insisten en que Jaitt fue asesinada pero lo concreto es que la única persona que resultó imputada -por falso testimonio-, Raúl Velaztiqui Duarte, fue absuelta.

Todas esperanzas de ver avanzar la causa están en el iPad de Natacha. Ella iba a todos lados con su tablet, que usaba mucho más que su teléfono celular. Por tal motivo, el hermano de la actriz, Ulises, y su hija, Antonella Olivera, aseguraron que accediendo a la misma podrían tener mayores precisiones sobre lo ocurrido aquella noche. O tal vez nuevas pistas.

Eso es lo que reclamó Ulises Jaitt ante las cámaras de Canal 26 en entrevista exclusiva.

"Estamos hablando de una Justicia selectiva. Desbloquearon los celulares de los rugbiers (por el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell) y a nosotros nos hicieron demorar un año", aseguró muy indignado.

Según Jaitt, muchos sostienen que "Con lo de Natacha no (se metan), porque puede haber gente poderosa".

Ulises Jaitt dijo que no confía en la Justicia. CANAL 26.

Y agregó: "Esto es vergonzoso. ¿Por qué la causa está detenida desde hace un año y no hay detenidos? Tampoco me devolvieron el celular de Natacha ¿qué pasa? ¿tienen miedo?"

En el mismo sentido, Ulises Jaitt manifestó que "me decían que no estaba el dinero para hacer este procedimiento".

"No confío en la Justicia. Acá se les escapó la tortuga", finalizó.

Habló Ulises Jaitt. CANAL 26.