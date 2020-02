Natalie Wasserman es sobrina nieta de Pinky.

Natalie Wasserman, tiene apenas 17 años, y recién acaba de terminar sus estudios secundarios y tiene bien en claro lo que quiere hacer de su vida: ser modelo. “Me convocaron para hacer la nueva producción de Sarkany Friends para las redes sociales”, expresó la joven, quien fue la elegida para ser la nueva cara de Ricky Sarkany en la campaña.

“Me vieron mis fotos de otras producciones, de Instagram, me preguntaron si podía, si me gustaba la idea... y obvio, me re copé”, afirmó entusiasmada la sobrina nieta de “Pinky”, que señaló que su mamá -Karina Satragno, sobrina de Lidia- ya había trabajado también con Ricky.

“A ella (por Pinky) no la veo mucho, pero me contaron muchos anécdotas y lo exitosa que fue”, se sinceró al ser consultada sobre su vínculo con la conductora, para luego retomar su experiencia con el reconocido diseñador de zapatos.

“Me re gustó, me encantó, re buena onda, Ricky es un copado”, definió Natalie. "Hace dos años había empezado en este ámbito, y ahora que ya no voy más al colegio me estoy metiendo un poquito más”, expresó quien, paralelamente a su trabajo como modelo, está empezando a estudiar Diseño de Indumentaria.

“Mi mama sabe mucho del tema, me aconseja un montón. Ella trabajo tanto acá como en el exterior y siempre me encantó ver sus fotos. Hablamos de todo, es re compañera”, comentó sobre el vínculo que mantiene con Karina Satragno.

“Vivo con mi familia, mi hermano vive afuera. Por ahora estoy cómoda, estoy bien”, concluyó la modelo, a quien, a partir de ahora, le gustaría seguir ligada a la reconocida marca de zapatos.