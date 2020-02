Padre e hija impiden entradera en Isidro Casanova

Un hombre y su hija impidieron que dos ladrones entraran a robar a su casa ubicada en Isidro Casanova.

El momento fue captado por la cámara de seguridad instalada en el frente de la casa de las víctimas, ubicada en Sarrachaga y Atenas.

En la grabación se puede ver al hombre y a su hija recién llegados a la casa, del lado de adentro, cuando se disponían a cerrar la reja. En ese momento se acerca un hombre, quien intenta abrirla a la fuerza. Poco después, una moto conducida por otro hombre sube a la vereda y se escapan juntos, sin robar.

Noticias relacionadas

"Ahí viene el de la moto. El de la moto le decía '¡pegale un tiro, pegale un tiro!'. ¿Escuchabas vos cuando decía eso?", le pregunta Jorge a su hija mientras miran las imágenes.

Además precisó que uno de los dos delincuentes gritó: "Abrime, que te quemo", durante el forcejeo.

"Hacés lo de siempre: antes de bajar del auto, mirás si hay alguna moto o algo así. Le pasa a cualquier persona. En la otra cuadra hay un depósito mayorista de fiambres que lo asaltaron la semana pasada, el lunes. El viernes anterior (31 de enero) asesinaron al chico del Banco Nación", dijo la víctima a los medios.

Your browser does not support the video element.

"A casa no iban a entrar, menos con mi hija. Uno no sabe lo que puede pasar. Si tenían armas, creo que hubiera reaccionado de la misma forma", agregó. Dentro de la casa, no había nadie. "El resto de mi familia estaba trabajando", finalizó.