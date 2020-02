Alberto Fernández en conferencia de prensa en Casa Rosada, Canal 26

El Gobierno anunció hoy que las jubilaciones mínimas, la AUH y las asignaciones familiares tendrán un incremento del 13% desde marzo, mientras que para el resto de las escalas el ajuste será de menor proporción.

Se trata de una fórmula compuesta por una suma fija de 1.500 pesos más un monto del 2,3% y, en ese sentido, el aumento equivalente a la jubilación más bajas será del 13%, pero para la más alta será de 3,75%.

La suba acumulada de la jubilación mínima desde diciembre es del 18,8%, si se suman los bonos extraordinarios de 5.000 pesos de diciembre y enero y el incremento anunciado este viernes.

Con la última actualización, el 86,8% del total de los beneficios recibirán un aumento mayor al 11,56% de la fórmula de movilidad previa.

La jubilación mínima pasará así de $14.068 a $15.896, de acuerdo con lo anunciado. Para quienes perciben en torno a los $20.000, el aumento será de 9,8%; de $25 mil de 8,3%; de $30 mil de 7,3% y $35 mil de 6,6%.

En conferencia de prensa, el presidente Alberto Fernández subrayó: "Vamos a seguir tratando de cumplir todas las obligaciones de nuestro país, pero no a costa de los que menos tienen".

"Los recursos existen para que vivan mejor", enfatizó el mandatario que, al destacar la puesta en marcha del programa de medicamentos, destacó: "Alguien que cobra la jubilación mínima, destinaba el 30 por ciento para sus medicamentos".

"Se debe tomar como un salario indirecto. Podrán destinarlo a lo que los jubilados necesiten", remarcó.

Junto al titular de ANSeS, Alejandro Vanoli, y del PAMI, Luana Volnovich, Fernández aseguró: "Vamos a seguir privilegiando a los que más necesitan y no a los especuladores".

El Presidente sostuvo que "los jubilados fueron los que perdieron derechos en estos años".

"Cuando sacamos la Ley de Emergencia Solidaria nos decían que habíamos congelado las jubilados y ese universo tuvo un incremento mayor al que hubieran tenido si se aplicaba la fórmula que derogamos", resaltó el mandatario.



Vanoli señaló que "los más vulnerables están siendo atendidos" y analizó: "En este contexto de crisis, es necesario que el estado aplique la mayor cantidad de recursos en las niñas, niños y adultos mayores que fueron los que más sufrieron sus consecuencias".