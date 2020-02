Mensaje en video de los argentinos en China. CANAL 26.

Los argentinos que viven en la provincia china de Hubei, epicentro de la epidemia del coronavirus​ en China, dieron a conocer un video con un dramático pedido al Gobierno argentino con el objetivo de ser repatriados.

"Somos 14 argentinos que hemos agotado todas las instancias formales de pedido de repatriación. Nuestra situación es difícil, estamos restringidos a salir a la calle. Entre nosotros tenemos 4 niños, el mayor tiene 6 años y el menor apenas 8 meses", dijo Gloria, una de las argentinas en el video.

Karen Gómez, que viajó a China para hacer una maestría a esa provincia cuya capital, Wuhan, es el epicentro del virus, dijo que "muchos países evacuaron a sus ciudadanos”.

Noticias relacionadas

"Nosotros lo hemos pedido al consulado argentino en Beijing pero no tuvimos una respuesta positiva", manifestó.

Consultada sobre su situación actual, la joven destacó que vive "en una universidad, dentro de un cuarto, desde hace 23 días" y "sin poder salir del edificio".

Your browser does not support the video element.

Argentinos que quieren ser repatriados. CANAL 26.

"Todas estas medidas son positivas porque el número (de contagios) está decreciendo" dijo, pero reafirmó la voluntad de los 14 argentinos que están allí de "concretar la repatriación".

Luego de que fracasara la posibilidad de evacuar a los argentinos junto al Gobierno de Brasil, Gómez admitió desconocer "dónde está la traba" que impide la repatriación. "No tenemos información en detalle. En el consulado en Beijing se contactaron desde el principio con nosotros pero están limitados en ese tipo de decisión", resaltó.

Finalmente, comentó: "En estos 23 días fui a hacer compras a un supermercado grande, previo a que me tomaran la fiebre, y la gente atendía con traje, barbijo y antiparras".