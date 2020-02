Imágenes del video antes de la muerte de Fernando Báez Sosa. CANAL 26.

Se dio a conocer un video grabado directamente por Lucas Pertossi, uno de los ochos rugbiers detenidos y acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

En las imágenes se ve el preciso momento en el que personal de seguridad del boliche Le Brique sacaba del lugar a Máximo Thomsen.

"¡Cálmenlo, Machu, calmate!", se escucha en el video, en donde la voz predominante podría ser la de Lucas Pertossi.

En el video se muestra el tránsito del grupo por la pista del boliche a la cocina y posteriormente a la salida a la avenida 3 de Villa Gesell.

Machu es el apodo de Máximo Thomsen, uno de los dos principales implicados en el crimen de Fernándo Báez Sosa, asesinado en Villa Gesell el 18 de enero.

Video con salida de rugbiers. IMÁGENES SENSIBLES. Canal 26.

Detrás de Thomsen y los patovicas, que lo llevaban fuertemente maniatado, se ve salir al resto del grupo de rugbiers.

"Somos los amigos, somos los amigos", se escucha en la filmación, y en medio de una violenta situación previa al ataque, alguien pide que suelten a Thomsen. "No lo ahorques", exige uno de los jóvenes.