Margarita Barrientos, en "Los Piletones". NA.

A pesar de haber sido una figura muy representativa de la asistencia social cercana al ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, la fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, manifestó que el ex mandatario "me defraudó en muchos sentidos y no solamente a mi".

La líder social, muy relacionada con Macri desde que éste era jefe de Gobierno porteño, dijo en una entrevista televisiva: "Yo creí en los aspectos en los que la gente creyó como dar trabajo, luchar contra la necesidad y el hambre de la gente... Muchísimas cosas".

En diálogo con el programa "Intratables" (América), Barrientos aseguró que Macri "cuando era presidente aportaba una parte de su dinero a la fundación" y que no volvió a verlo tras las últimas elecciones presidenciales en las que resultó ganador Alberto Fernández.

Sobre la nueva administración gubernamental, la activista pidió medidas concretas: "Hace 23 años que vengo pasando gobiernos distintos y a todos les pongo la esperanza. Ojalá salgamos adelante y que el año que viene ya no tengan que existir los comedores y que la gente tenga trabajo. No pido que a la gente le den planes y que sigan viviendo en la casa sin hacer una huerta".

Finalmente, dijo Barrientos: "Yo jamás había apoyado a un partido político. Lo he hecho con Mauricio y creo que, en el último tiempo lo dije, no apoyo más a nadie​. Uno aprende. No me sentí usada porque fui yo quien dije que lo iba a apoyar".