Captura del violento robo, quedó registrado en cámara de seguridad.

Momentos de tensión se vivieron frente a un kiosco de San Justo cuando un grupo de delincuentes robaron una moto a un hombre que estaba allí. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad: cuatro jóvenes se bajan de un auto para apuntarle a la víctima en la cabeza con una escopeta recortada y un revolver para que darle todo lo que tenía.

Testigos explicaron que los delincuentes habían pasado dos veces por el lugar y fue una chica la que se percató de la situación y logró escapar.

"Le robaron la moto, las llaves, el celular, la alarma de presencia y no sé qué cosas más. Hechos así en el kiosko tuvimos muchos. Ahora tenemos estas cámaras y lo podemos filmar. Acá nadie hace nada", expresó Ezequiel el dueño del kiosco.

La víctima realizó la denuncia, la policía pidió que ubiquen a los delincuentes con el celular robado. Un conocido les contó que la moto se encontraba en un barrio de La Tablaba, de monoblocks y lograron recuperarle, no sin antes pagar un "rescate".

"Nos vendieron la moto que nos robaron. Querían 20.000 pesos, se las pudimos sacar por 15.000", cerró.