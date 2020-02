Sol Pérez.

En las últimas horas se rumoreó la versión de que "la ex chica del clima", Sol Pérez, se había bajado de la temporada por decisión propia. Algo que confirmó aunque aclaró que se va porque se termina su contrato.



La joven viene de un dura temporada con peleas con Mónica Farro y una crisis con su novio, Guido Mazzoni, que han hecho de su estadía en "La Feliz", en una muy difícil.

Sol formará parte del panel de "Incorrectas" junto a Moria Casán, la panelista se convirtió en una figura muy mediática y solicitada.

"No hay razones principales. Tengo que ponerme a trabajar en Buenos Aires. Estoy en Radio Rivadavia, que se mudó, y los dos programas de tele en los que estoy ya arrancaron; tengo que negociar con la radio y con la tele. Es algo que estaba charlado con la producción. Está todo bien", argumentó.

"Se está remando en el teatro. El que te dice que hace sala llena todas las funciones, lo dudo mucho la verdad. Pero es una temporada que se está remando. Si hubiese sido 'yo me quiero ir', tal vez me iba hace 15 días o el mes pasado. Sin embargo, me quedé e hice lo mejor posible. Después nos sentamos a charlar y nos pusimos a discutir qué era lo mejor para los dos y para mi también. Mis compañeros saben lo que siento y lo que pienso", aclaró.

En un móvil para "Involucados", la protagonista de "Veinte Millones" habló sobre el feminismo y explicó que ella cree que hay personas que lo utilizan sólo para ganar dinero: “Lo utilizan para ganar plata, me parece que hay muchísimas que lo comercializan, pero después se dan vuelta y te agreden", lanzó.