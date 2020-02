Martín Vizcarra, presidente de Perú.

Los efectos colaterales del caso Odebrecht no se detienen en Perú y alcanzó a altos cargos del actual Gobierno. Ministros del equipo del actual presidente, Martín Vizcarra, presentaron su renuncia al poner a disposición sus cargos.

La crisis política tuvo su origen el pasado jueves con las salida del ministro de Energía y Minas producto de la denuncia que la constructora brasileña presentó al Estado por cancelar un proyecto para construir un gasoducto al sur del país, cuya obra fue paralizada en 2017 por supuestos hechos de corrupción. Una semana después, cuatro de las 19 carteras -Energía y Minas, Justicia, Transportes y Comunicaciones y Educación- cambiaron de titular.

La demanda presentada es por 1.200 millones de dólares. Además otra de la empresa involucrada en la obra, la española Enagás, también acudió al CIADI contra Perú.

La obra de la discordia fue aprobada durante el Gobierno de Ollanta Humala y se encuentra paralizada desde 2017 por no lograr financiamiento.

Edmer Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones.

En 2019, autoridades de Odebrecht firmaron en febrero un acuerdo de colaboración con la justicia peruana a cambio de que la empresa pudiera continuar operaciones en el país. El texto no incluyó una cláusula que prohibiera a la empresa demandar a Perú ante el CIADI, lo que se tradujo en críticas contra el Ejecutivo peruano y el procurador ad hoc del caso Lava Jato.

Ana Teresa Revilla, ministra de Justicia, presentó su dimisión al presidente Vizcarra, como el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo. A Trujillo se lo investiga por pagos millonarios realizados al margen de la ley de contratación en los últimos días de su gestión en la ciudad peruana de Moquegua, cuando Vizcarra era gobernador regional.

Ana Teresa Revilla, ex ministra de Justicia.



La causa Odebrecht fue motivo de investigación para los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y su esposa; además de Pedro Pablo Kuczynski. Se le suma ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán; y la excandidata presidencial Keiko Fujimori también han estado salpicadas en las pesquisas. Cabe destacar que el ex presidente Alan García se suicidó en abril de 2019 cuando un fiscal y un grupo de policías iba a detenerlo por las investigaciones ligadas al pago de sobornos de la constructora.