Momento en que el hombre le roba la bicicleta al hombre.

Un hombre sufrió un desmayo en plena calle de la localidad bonaerense de Troncos del Talar y en vez de ayudarlo, una pareja le robo la bicicleta en la que viajaba. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad municipales y despertó indignación.

Ocurrió en las calles Benito Lynch y Juan B. Justo y se ve en el video cómo el vecino estaba en el piso cuando un joven con remera azul se le acercó y robó la bicicleta. Minutos después, una mujer vestida de blanco se aproximó al rodado y escaparon juntos.

Your browser does not support the video element.

Personal del Centro de Operaciones de Tigre (COT) seguía de cerca el desarrollo del hurto, por lo que dieron la señal de alarma a las patrullas comunales y enviaron una ambulancia para asistir a la víctima.

Noticias relacionadas

Los agentes lograron detener a la pareja que estaba en una esquina, tomando bebidas con otras personas. Tenía la bicicleta que los dos acababan de robar.

El hombre desmayado recibió asistencia médica y se encuentra fuera de peligro.