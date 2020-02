Familiares de los rugbiers en una visita en Dolores, NA.

Mientras la semana próxima la Justicia ampliará la imputación a los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa y el juez de la causa decidirá si les otorga o no la prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Se conocieron detalles sobre cómo viven en la actualidad los familiares de los diez imputados.

Los ocho jóvenes acusados por el crimen serán citados por la Justicia para la semana próxima, para una audiencia en la que se les dará a conocer la nueva imputación de homicidio agravado por premeditación y alevosía y en la que podrán ampliar su declaración indagatoria.

Los rugbiers imputados.

Las familias de Juan Guarino y Alejo Milanesi, los dos liberados, están refugiados en sus barrios privados a la espera del proceso y evitan dar declaraciones. Los barrios privados están a 800 metros de distancia.

El padre de Guarino le dijo a Clarín: “Es muy difícil todo esto. Tengo que ayudar a rearmar a mi hijo. Él no hizo nada, pero el golpe es muy grande. Está triste y desorientado”.

La familia no piensa en mudarse aunque hubo indignación por fotos publicadas sobre Guarino y sus familiares y varias cuentas de familiares y amigos fueron cerradas.

Las familias de los ocho rugbiers que continúan detenidos debieron ajustar su rutina al contar que “se los ve poco”.

Incluso vecinos de Rosalía, madre de Máximo Thomsen, dudan de que se haya desvinculado de su puesto en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad ya que algunos afirman que trabaja desde su casa hasta que la situación se normalice.

En el caso de la familia Pertossi tuvo que cerrar sus talleres de autos y motos. Vecinos comentan que el padre arregló una indemnización con la empresa Toyota para renunciar a su cargo y otros familiares dieron de baja sus teléfonos fijos y los timbres de gran parte de sus domicilios no funcionan tras ser arrancados y pegados con cinta.

Por el contrario los padres de Pablo Ventura, joven acusado injustamente que fue sobreseído por la Justicia, retomaron sus hábitos y manifestan enojo con los rugbiers liberados por no revelar la identidad de otro posible implicado.

Fernando Baéz Sosa.

Para el próximo martes, cuando se cumpla un mes del crimen del joven, Graciela Sosa, la madre de Fernando, convocó a una marcha a las 18:00 en el Congreso para pedir justicia por su hijo.