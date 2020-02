Karina Jelinek.

Karina Jelinek contó que tuvo la oportunidad de estar con David Beckham en Estados Unidos y causó revuelo en la mesa de "Divina Comida".

Noticias relacionadas

"Había parado de casualidad en un hotel, muy chiquito, muy exclusivo. Bajamos a comer con mi amiga productora, y el encargado del hotel, Ramón, que es amigo mío me dice 'Está David Beckham, no puede entrar nadie a comer.' Yo lo conocía de fotos, nomás", comentó.

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA TELEFE.

"Entramos y comí frente a él, y nos mirábamos. Él estaba en su mesa con su gente, no estaba su mujer, y yo en la mía. Me lo presentaron, y nada más. Es un hombre casado, así que para mí tiene corpiño", cerró.

¿Qué hubiera pasado si Beckham estaba soltero?, fue uno de los interrogantes que quedaron si la morocha lo hubiese conocido en otro momento.

Quien también contó que se lo cruzó fue Silvina Luna: "Hace poco yo también lo vi. Estaba en un bar de Miami, y una amiga me dice: 'Ese es Beckham', y vi a un pibe de gorrita rodeado de hombres y mujeres. Pero a mí no me dio ni b. No me miró ni de pasada".