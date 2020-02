Evacuación de ciudadanos argentinos que viven en Wuhan. REUTERS.

Los argentinos que se encuentran en cuarentena en la ciudad china de Wuhan, por la epidemia del Coronavirus, podrán abandonar el país el próximo martes vía Kiev, Ucrania, según confirmó la Cancillería.





"El Gobierno de Ucrania ha informado, a través de nuestra Embajada en Kiev, la disposición a brindar lugar para los ciudadanos argentinos que se encuentran en Wuhan, China, en un vuelo preparado por aquel país que parte el 18 y tiene previsto regresar a Kiev al día siguiente, donde los pasajeros deberán quedar en cuarentena por dos semanas", señala el comunicado difundido por la Dirección de Prensa y Difusión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.





Además, la Cancillería agregó que "nuestra Embajada en Beijing ya avanza con los trámites necesarios para los argentinos que se encuentran en esa localidad y que deseen sumarse a este desplazamiento".





Este viernes, los argentinos que están en Wuhan, en la provincia china de Hubei, donde se desató la epidemia del coronavirus​, difundieron un video en el que pidieron ser repatriados.





"Somos 14 argentinos que hemos agotado todas las instancias formales de pedido de repatriación. Nuestra situación es difícil, estamos restringidos a salir a la calle. Entre nosotros tenemos 4 niños, el mayor tiene 6 años y el menor apenas 8 meses", dijo una de las argentinas en el video.

Video con el mensaje de los argentinos en China. CANAL 26.

Néstor Bustamante, argentino residente en China quien coordina el grupo de compatriotas para lograr la evacuación del país oriental, aseguró que "no podíamos mandar ninguna comunicación oficial sobre nuestra situación, ni vía mail o whatsapp, salvo que no sea por los dos portales oficiales chinos".

"Aquí la comunicación es compleja no existe Google, ni Gmail, ni Whatsapp todo se canaliza a través de dos monstruos de la tecnología china, quienes por orden del gobierno bloquearon toda mensaje sobre la enfermedad para evitar las llamadas fake news", dijo Bustamante.





Este fin de semana, una misión liderada por la OMS comenzará a investigar la difusión del brote en China, con especial atención a los 1.700 empleados sanitarios que se han visto afectados.





En tanto, este sábado se conoció que Francia registró la primera muerte a causa del coronavirus fuera de Asia. Se trata de un turista chino de 80 años que permaneció hospitalizado varias semanas en París.