River vs Banfield, Superliga, NA

River se impuso esta noche a Banfield por 1 a 0 en el estadio "Monumental" de Núñez, por la vigésima fecha de la Superliga.



Matías Suárez, al conectar un centro preciso de Gonzalo Montiel a los 16 minutos del primer tiempo, puso en ventaja al "Millonario", alentado por una multitud.



Incluso, los dirigidos por Marcelo Gallardo tuvieron un penal a su favor, pero como ya le ocurrió en últimas oportunidades, fue fallado por el colombiano Rafael Santos Borré.



Con la victoria, River le saca seis de ventaja a Bocay se ilusiona con ser campeón del torneo.

River, vs. Banfield, gol de Matías Suárez, TNT Sports

