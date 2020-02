Claudio Caniggia, Fútbol Sin Manchas, Canal 26

Claudio Paul Caniggia dio una entrevista exclusiva para Fútbol Sin Manchas (Domingos de 13 a 15, Canal 26) y habló de todo.

Sin filtro, el "Pájaro" hizo referencia a la actualidad del fútbol, su historia, el presente de Maradona, Tévez y la Selección.

En diálogo con Gabriel Anello, el ex futbolista dijo que en el marco de su carrera lo peor que le había pasado fue no jugar la final del Mundial del '90: "Fue terrible", indicó.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

En ese marco, dijo también "me arrepiento de algunas cosas como futbolista" aunque destacó que su presente es muy bueno.

Your browser does not support the video element.

Más adelante, hizo referencia a la Selección y dijo que cree que tiene chances de ganar la Copa América: "Scaloni ha hecho un buen trabajo", remarcó. "Hay que darle crédito a la Selección", añadió.

En ese contexto, dijo también que"Simeone en algún momento tiene que ser DT de la Selección".

Your browser does not support the video element.

Posteriormente habló de Diego Maradona y dijo que "es lindo verlo dirigiendo" y que en algún momento sería bueno trabajar con él o con algún cuerpo técnico.

También habló sobre el paso de De Rossi por Boca: "Estuvo de vacaciones acá. Obvio que se retiró en la Roma. Lo de él fue jugar en Argentina aunque sea por un ratito. Pero no pudo, tuvo problemas físicos".

Your browser does not support the video element.

Sobre su vida personal, aclaró que "está muy bien". "La gente sabe cómo soy y como me comporto. No tengo que andar dando explicaciones", agregó.

Además, reveló que no mantiene relación con uno de sus hijos tras la separación de su ex esposa.