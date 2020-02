Elton John, Instagram

Elton John debió suspender este domingo un show en Nueva Zelanda al quedarse sin voz, debido a una neumonía atípica que le diagnosticaron horas previas.

"Lo siento, lo siento mucho", dijo entre lágrimas el músico británico en pleno concierto en la ciudad de Auckland.

Este show, era el primero de una serie de tres, y formaba parte de su gira mundial de despedida "Farewell Yellow Brick Road" ("Adiós al camino de baldosas amarillas").

"Quiero agradecer a todos los que acudieron al concierto de esta noche en Auckland. Unas horas antes me habían diagnosticado una neumonía atípica, pero estaba decidido a ofrecerles el mejor espectáculo humanamente posible", explicó en su cuenta de Instagram.

La enfermedad que le diagnosticaron, consiste en la inflamación del tejido pulmonar y produce dificultades respiratorias.

La estrella del pop resistió hasta la decimosexta canción de un repertorio previsto de 25 temas. Los recitales forman parte de la gira que comenzó en septiembre de 2018 en Estados Unidos y que preveía, para este año, finalizar con más de 300 shows a nivel mundial.