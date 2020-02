Incidentes en la tribuna de Nueva Chicago

Graves incidentes, que incluyeron ataques con armas blancas, se registraron esta tarde en el estadio "República de Mataderos" de Nueva Chicago, en el duelo frente a Temperley, por la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional.

Según quedó registrado claramente en la televisación oficial, al menos dos personas de una facción de la barrabrava del "Torito" atacaron a "cuchillazos" y golpes a otro grupo, en la tribuna popular principal de la cancha.



El violento episodio se produjo justo en el instante que el árbitro Mario Ejarque dio el pitazo inicial y obligaron a frenar el juego a los dos minutos del primer tiempo.



Una vez que los focos se frenaron y la Policía Federal dio las garantías del caso, el partido se reanudó luego de cinco minutos detenido, y sin saber el estado de las personas que fueron agredidas y resultaron heridas durante los incidentes.

Video Gentileza TyC Sports

El fin de semana pasado, un hincha de Olimpo murió durante un ataque de personas identificadas con Villa Mitre, en la víspera del clásico de Bahía Blanca por el Federal A, mientras que barras de Independiente Rivadavia de Mendoza obligaron a la suspensión de su juego frente a Atlanta, por incidentes en las tribunas.