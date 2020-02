Crucero Diamond Princess, REUTERS

Al menos 40 estadounidenses en cuarentena a bordo del crucero en Japón se infectaron con el coronavirus.

"Cuarenta de ellos han sido infectados", dijo Anthony Fauci, funcionario de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses (NIH) a la cadena CBS.

En tanto, los Centros de Control y de Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron este domingo que 400 estadounidenses a bordo delDiamond Cruise serían evacuados y enviados vía aérea a Estados Unidos, donde serán puestos en una cuarentena de 14 días.

No obstante, Fauci dijo que los pacientes cuya infección está confirmada no estarán autorizados a volar: "No irán a ninguna parte".

"Estarán en hospitales en Japón", indicó al tiempo que expresó que "uno puede estar infectado y tener síntomas mínimos pero aún así puedes contagiar a alguien".

"Puedes estar infectado y tener una significativa enfermedad pulmonar que requiere hospitalización y quizás hasta una grave intervención", agregó.

Además, sostuvo que cualquiera que muestre síntomas potenciales del nuevo coronavirus no será trasladado en un avión de evacuación.

"Si la gente del avión comienza a desarrollar síntomas, quedarían segregados dentro del aparato. De manera que hay un plan muy firme con este (avión) 747 que ahora a va llevar a estos pasajeros que han estado ahí", indicó.

Si bien algunos estadounidenses del crucero dijeron que declinarán ser evacuados porque son asintomáticos, Fauci dijo que todos quien han estado en el buque serán puestos en cuarentena cuando vuelvan a Estados Unidos.

"La razón de eso es que el grado de transmisibilidad en ese crucero es esencialmente similar al de estar en un lugar peligroso. Hay mucha transmisibilidad en ese crucero", explicó.