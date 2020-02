Rugbiers detenidos.

El abogado Fernando Burlando, que representa a la familia de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes en Villa Gesell, adelantó que pedirán que sean nuevamente detenidos los dos rugbiers liberados esta semana por falta de mérito y que se investigue a un nuevo sospechoso del crimen, al que ya tienen “identificado”.





Burlando dijo que aportarán “nuevos elementos para pedir nuevamente la detención” de Alejo Milanesi (20) y Juan Pedro Guarino (19) -liberados el pasado lunes por falta de pruebas- y que "esta semana" van a apuntar al onceavo sospechoso.

Rugbiers imputados.



“El mismo lunes o martes vamos a apuntar al 'número 11', a pesar de que la fiscalía lo ha negado. Ya tenemos identificado al masculino, vamos a aportar claramente la imagen que surge de lo que tiene la fiscal (Verónica Zamboni)", aseguró el letrado.





Por su parte, tras la audiencia de partes antes del dictado de la prisión preventiva de los acusados y luego de la resolución judicial que confirmó esta medida por considerarlos coautores -en dos casos- y partícipes necesarios -en otros seis- del homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o mas personas y alevosía, se abrió un abanico de cuestiones a resolverse con distintos grados de celeridad.





Una de ellas es la ampliación de las indagatorias de los ocho detenidos luego de que se sumara a la acusación del homicidio el agravante de la alevosía y que podría llevarse a cabo en la semana entrante.





Así lo informó el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, quien explicó que además está previsto imputarles el ataque cometido contra un amigo de Báez Sosa (19) que intervino en la pelea para evitar que lo siguieran golpeando.

En simultáneo, la defensa de los rugbiers, a cargo del abogado Hugo Tomei, adelantó que durante el transcurso de la semana apelará el fallo del juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, especialmente en cuanto al rechazo de las nulidades planteadas sobre una rueda de reconocimiento, una testimonial y las indagatorias.





De esas nulidades surgió además la presunta comisión de delitos que el defensor le adjudica a la fiscal de la causa y que dieron origen a un expediente penal que deberá comenzar a tramitar el fiscal de Dolores Mario Pérez, según informaron fuentes judiciales.

Para apelar la prisión preventiva de los imputados, el abogado Tomei cuenta con un plazo legal de cinco días y una vez presentado será remitido por el juzgado a la sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, integrada por Susana Darling Yaltone, Fernando Sotelo y Luis Defelito.





En tanto, el juez Mancinelli, tal como adelantó en su fallo de 54 páginas, deberá analizar y resolver si los rugbiers están en condiciones de recibir una morigeración de la prisión preventiva y poder cumplirla de manera domiciliaria mediante monitoreo electrónico.

Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19) están imputados como “coautores” del crimen de Fernando, mientras que Lucas (18) y Luciano Pertossi, Matías Benicelli (20), Enzo Comelli (19), Blas Cinalli (18) y Ayrton Viollaz (20) son considerados “partícipes necesarios”.