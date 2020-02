Las víctimas realizando un descargo.

Dos jóvenes fueron víctimas de un ataque homofóbico en un local de comidas rápidas en Palermo. Uno de ellos quedó inconsciente en el piso, debido a los golpes que un sujeto le dio con un manojo de llaves en la mano, y a su amigo, al intentar defenderlo, lo agredieron otras tres personas.

Las víctimas, identificadas como Marcos Zalazar, de 26 años, y Franco de Bernardo, de 24, denunciaron penalmente al atacante y grabaron un video en el que contaron el hecho que vivieron y que -aseguran- se trató de un acto homofóbico.

De acuerdo con lo que precisaron los dos chicos, todo comenzó el lunes pasado por la mañana, cuando fueron a desayunar a un McDonalds ubicado en la intersección de Córdoba y Medrano, luego de una jornada laboral en un boliche donde ambos actúan.

“El lunes, después de salir del boliche, fuimos a desayunar con un amigo a un local de comidas rápidas de Córdoba y Medrano, en el barrio porteño de Palermo. Un chico nos empezó a insultar. Nos gritaba putos de mierda. Muertos de hambre. No tienen ni para comer. Nos tiró la gaseosa en la cara. Nos pegó a los dos con un manojo de llaves. Me desmayé y me tuvieron que hacer puntos. Nos molió a palos a mi amigo y a mí”, contó Marcos Zalazar.

“De la nada uno hombre nos empieza a insultar, el de seguridad lo separa. A nosotros nos sentó en una mesa y al agresor en la otra punta. Pero cuando salimos el muchacho regresó y me golpeó. No pude reaccionar porque tenía la cara llena de sangre, me desvanecí y lo único que recuerdo es que estaba en el baño y unos chicos me ayudaron”, detalló el joven, víctima del ataque homofóbico.

“Lamentablemente hoy me veo compartiendo algo distinto a lo que suelo subir a mis redes. Pero cuando la realidad te pega una sacudida, no podes hacerte el desentendido”, aseguró.

Además, aseguró que buscan testigos de la agresión: “Si alguien estuvo esa mañana en el Mc Donalds, por favor escribame por privado. Esto no puede seguir pasando, ni a mi, ni a nadie. Hoy nos toco a nosotros. Basta de violencia, basta de naturalizar estos ataques!”, cerró.