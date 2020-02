Incidentes en la tribuna.

Al menos tres personas con heridas de diferente consideración fue el saldo de graves incidentes, que incluyeron ataques con armas blancas, que se registraron esta tarde en el seno de la barra brava de Nueva Chicago y en plena popular del estadio "República de Mataderos", en el duelo frente a Temperley, por la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional, que jugó igual.

Entre las personas apresadas figura Alejandro Chana, jefe de la barra, y su hijo Brandon. El tercero es Ariel Fortuna. Las peleas en la tribuna de Chicago ocurrieron antes del inicio del partido y también durante el encuentro, motivo por el cual el juego estuvo detenido por ocho minutos.

Entre los lastimados, un hombre sufrió una herida de arma blanca, mientras que los dos restantes tuvieron contusiones.

Por orden de la fiscal Adriana Bellavigna se secuestraron bombos y banderas de la barra, mientras que el estadio fue clausurado. Las peleas en la tribuna de Chicago ocurrieron antes del inicio del partido y también durante el encuentro, motivo por el cual el juego estuvo detenido por ocho minutos.

El fin de semana pasado, un hincha de Olimpo murió durante un ataque de personas identificadas con Villa Mitre, en la víspera del clásico de Bahía Blanca por el Federal A, mientras que barras de Independiente Rivadavia de Mendoza obligaron a la suspensión de su juego frente a Atlanta, por incidentes en las tribunas.