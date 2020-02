Pampita.

Carolina Pampita Ardohaín estuvo en la despedida de una de sus amigas. En la fiesta, la conductora se divirtió y derrochó toda su sensualidad .

En la fiesta, la conductora se divirtió y derrochó toda su sensualidad al bailar en el caño.

Your browser does not support the video element.

En los videos, publicados en Instagram Stories, se la ve a Pampita primero cantando a los gritos con el doble más famosos de Luis Miguel y, minutos después, animarse al caño para bailar frente a todas sus amigas, que la alentaban.

Noticias relacionadas

El momento fue capturado por Barbie Simons, otra de las invitadas a la fiesta. En un bus adaptado para este tipo de festejos, la conductora de “Pampita Online” aceptó el desafío del Pole Dance.

Your browser does not support the video element.

La jurado de ShowMatch comenzó a desplegar todo su talento con unas muy hot figuras en el caño. Mientras que las mujeres que la observaban la aplaudían y aprovechaban para perpetuar el momento grabandolo con sus celulares.