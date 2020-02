La fiscal Verónica Zamboni secuestró las imágenes de una cámara de seguridad privada que grabó como algunos de los acusados de asesinar a Fernando Baéz Bosa salieron corriendo hacia la casa que alquilaban en Villa Gesell.

El registro, dado a conocer en las últimas horas, está incorporado a la causa y muestra a las 4.44 de la madrugada del sábado 18 de enero a Máximo Thomsen -imputado como "coautor" del crimen- corriendo a gran velocidad hacia el complejo de viviendas que habían alquilado. Tres minutos después, a las 4.47, puede verse al resto del grupo que pasaba caminando en la misma dirección.

Hace una semana el juez de garantías de Dolores, David Mancinelli, aceptó el pedido de la fiscal Zamboni de imponer la prisión preventiva a Thomsen y otros siete rugbiers por el crimen de Báez Sosa en la puerta del boliche Le Brique.

Además de los dos ya imputados como coautores del homicidio de Báez Sosa, doblemente agravado por la participación de dos o más personas y alevosía, se agregarán Enzo Comelli y Matías Benicelli como potenciales responsables directos del asesinato ocurrido en Villa Gesell. En tanto, Blas Cinalli, Lucas y Luciano Pertossi, Aytor Viollaz mantienen una imputación por “partícipes necesarios”.

En las últimas hora se supo que el abogado Fernando Burlando, que representa a la familia de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes el 18 de enero pasado a la salida de un boliche en Villa Gesell, adelantó que pedirá que vuelvan a ser detenidos Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, dos de los diez rugbiers acusados del asesinato y a los que luego se les dictó la falta de mérito.

Asimismo, el letrado sostuvo que van a solicitar a la fiscal Verónica Zamboni que investigue al supuesto "rugbier 11, ya que remarcó que lo "tienen identificado".