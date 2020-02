Fragata Libertad.

Dennis Hranitzky es un reconocido abogado que cobró notoriedad al abordar la Fragata Libertad argentina, cuando atracó en Ghana en octubre de 2012.

"Nunca sentí que corría riesgo físico. Pero cuando tuve que entregar mi pasaporte reconozco que definitivamente se me cruzó por la cabeza que quizás no fuera a recuperarlo, o que al menos no sería tan fácil", recordó.

Hranitzky fue quien entregó el documento al capitán de la nave que comunicaba formalmente que el navío estaba siendo embargado.

El caso le valió a la firma de abogados para la que trabajaba entonces, Dechert, el reconocimiento como "Global Dispute of the Year" (Caso global del año), por la prestigiosa revista The American Lawyer en 2016.

Ahora se dio a conocer que a fines de enero, Hranitzky, decidió abandonar después de 13 años Dechert para mudarse a otra firma legal: Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Ahora Hranitzky representa a un grupo de acreedores que se está organizando desde hace unos meses y que ya alcanzan los 20 fondos.

Dichos acreedores se concentran en activos que formaron parte de los intercambios de deuda de Argentina en 2005 y 2010. Tienen cláusulas de acción colectiva que establecen que los tenedores de solo un tercio del monto principal de un solo bono podrían vetar cualquier acuerdo que no respalden.

Los tenedores de bonos pretenden ser “completamente constructivos” en el proceso de reestructuración. El grupo está encabezado por Monarch, HBK Capital Management, Cyrus Capital Partners LP y VR Capital Group Ltd. como miembros del comité directivo.

White & Case LLP es el asesor legal, con Ian Clark al frente, otro asesor de reestructuración con experiencia y que ya visitó incluso Buenos Aires para conversar con el Gobierno.