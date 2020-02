Rugbiers detenidos.

Cuando ya pasó casi un mes del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, la orden de prisión preventiva para ocho de los diez detenidos pocas horas después del crimen da inicio a una nueva etapa procesal.

Más allá de tener en prisión a los sospechosos por el crimen, la resolución del juez de Garantías David Mancinelli dio apoyo a la investigación de la fiscal Verónica Zamboni, a pesar de los cuestionamientos técnicos objetados por el abogado que representa a todos los acusados.

Con ese sustento y luego de haberse agregado como segundo agravante del homicidio a la figura de la alevosía, la representante del Ministerio Público Fiscal definirá mucho más precisamente los roles de los implicados en la muerte de Báez Sosa.

Dos de los detenidos serán imputados también como coautores del homicidio de Báez Sosa, doblemente agravado por la participación de dos o más personas y alevosía. A Ciro Pertossi y Thomsen se agregarán Enzo Comelli y Matías Benicelli como potenciales responsables directos del asesinato ocurrido en Villa Gesell a las 4.44 del 18 de enero pasado, frente a la disco Le Brique.

Enzo Comelli.

Testigos señalaron a Benicelli, que esa madrugada llevaba un peinado con rodete, como quien pateó a Fernando cuando ya estaba inconsciente y quien le gritaba "a ver si volvés a pegar negro de mierda". A Comelli, por otro lado, lo ubicaron arengando y como uno de los agresores.

Matías Benicelli.

Por lo pronto los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando serán citados a declaración indagatoria la semana que viene, a raíz de la nueva calificación legal de la causa, y a que serán imputados también por la golpiza al amigo de la víctima, adelantó el fiscal general de Dolores, Diego Escoda.