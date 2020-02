Los hermanos Cristian y Martín Lanatta fueron condenados por la justicia platense a 13 años de prisión y Víctor Schillaci a 7 por balear a dos policías bonaerenses tras fugar en diciembre de 2015 de la cárcel de la localidad bonaerense de General Alvear, donde cumplían la pena de prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez.

La condena por "tentativa de homicidio agravada" fue emitida por el Tribunal Oral y Criminal Nº 1 del Departamento Judicial de La Plata en el marco de un juicio abreviado. Pese a el fallo, Martín Lanatta, uno de los condenados, aseguró que no participaron del hecho.

El hecho fue instruido por la fiscal penal platense Virginia Bravo, quien dio por acreditado que el 27 de diciembre de 2015, Cristian y Martín Lanatta (46) y Schillaci (39) se encontraban en el sector Sanidad de la Unidad Penitenciaria 30 de General Alvear y a la 1.45 golpearon a un guardia cuando ingresó a hacer el recuento.

Posteriormente, lo ataron de pies y manos, lo amordazaron y le robaron los borceguíes, una tricota y las llaves de un auto Fiat 128, según la investigación fiscal.

Cuando estaban por salir por el "túnel" de la prisión, amenazaron con lo que aparentaba ser un arma a otro guardia, por lo que éste optó por abrirles la reja y también terminó reducido en el piso y atado con precintos.

Pero antes de salir de la cárcel, redujeron al guardia de la puerta, le robaron una pistola ametralladora con cargador y cartuchos y lo llevaron un par de cuadras mientras uno de ellos hablaba con un teléfono celular y gritaba: "Dónde estás, dónde estás, hacé señas de luces".

Finalmente, ataron al guardia y subieron a una camioneta 4x4 negra doble cabina con estribos en ambas puertas y barras antivuelco.



Tras cambiar de vehículo por una camioneta Kangoo gris, facilitada por un familiar, los tres hombres fueron avistados por una patrulla policial en la localidad bonaerense de Ranchos, por lo que efectuaron disparos que hirieron a los efectivos Lucrecia Yudati (35) y Fernando Pengsawath (25).



El trío huyó tras la agresión y fuer recapturado finalmente el 11 de enero de 2016 en la provincia de Santa Fe.

Actualmente, los tres purgan una condena de prisión perpetua en el Complejo Penitenciario de Ezeiza por el triple crimen de Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35), cuyos cadáveres fueron hallados en agosto de 2008 en General Rodríguez.