Martín Lanatta en conferencia tras la condena.

Fernando Pengsawath había gritado “me muero, me muero” cuando recibió un tiro en el abdómen el 31 de diciembre de 2015 en Ranchos, provincia de Buenos Aires, mientras estaba destinado a un control caminero. Tenía una compañera esa vez, Lucrecia Yudati, también recibió un disparo, uno en cada pierna. Fue operada más de sesenta veces, hizo rehabilitación para volver a caminar, pero no podrá volver a cumplir las tareas que realizaba como policía de calle.

Aquel 31 de diciembre de 2015, Martín Lanatta se bajó de la Renault Kangoo y les disparó a dos policías según la acusacion en su contra. Subió al vehículo y huyeron a toda velocidad con su hermano Cristian y su amigo Víctor Schillaci.

Esta mañana los hermanosLanatta recibieron la condena a 13 años de cárcel por balear a los policías y tras la condena en conferencia con los periodistas, uno de los hermanos dijo: "A Lucrecia le deseo una sana recuperación. Lamento muchísimo que haya tenido una tragedia de la cual no fuimos partícipes. Nosotros no baleamos a los policías".

Aparte de eso, el condenado afirmó diciendo: "Pagamos las penas como corresponde...Siempre dijimos la verdad... En la fuga hubo participación del estado y del servicio penitenciario bonaerense".

Entre otra declaraciones, Lanatta reveló: "Siempre estamos en la pelea de demostrar inocencia...No hubo estado de derecho en nuestra detención".