Momento de la muerte de Fernando Báez Sosa.

Siguen surgiendo elementos de prueba en la causa por la que se investiga el asesinato del joven Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, tras ser golpeado brutalmente por un grupo de rugbiers a la salida del boliche "Le Brique".

"Hay una confrontación en Le Brique", se oye en la primera llamada producida entre las fuerzas de seguridad a pocos minutos después el asesinato de Fernando Báez Sosa, muerto a golpes el pasado 18 de enero. En otra de las grabaciones se escucha el pedido desesperado por una ambulancia para socorrer a la víctima, al insistir en su envío y reclamarla como "urgente" por la gravedad del estado del joven de 19 años, que murió por la feroz golpiza que recibió.

En las primeras comunicaciones entre los efectivos policiales, integrantes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) hablan con la base de control para conocer cuál era el panorama frente al boliche. "Hay una confrontación en el lugar", les responden, y luego les informan que se dirigían al lugar "un minibús e Infantería".

Otro de los llamados, de la policía comunal a la comisaría 1ª de Villa Gesell, se dio para reclamar con urgencia una ambulancia para ayudar al joven de 19 años. "Necesitamos que se la mande en carácter de urgente", exigen desde la fuerza de seguridad local, y les contestan que estaba en camino una unidad del hospital local, de acuerdo a los audios del 911.

Al día siguiente del hecho, la joven que ayudó a Fernando Báez Sosa luego del brutal ataque dijo que lo asistió durante 35 minutos y que Báez Sosa tenía pulso. Afirmó que presentaba cortes en la cabeza, la pera y otras partes del cuerpo, y que había un charco de sangre a su lado. Manifestó que no cree que hubiera bebido alcohol porque no tenía aliento etílico y dijo que en ningún momento "habló ni reaccionó".

Audios del 911 por el crimen en Villa Gesell.

Advirtió que la ambulancia tardó más de media hora en llegar para asistirlo. El joven fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital Illia de Villa Gesell, donde los médicos intentaron reanimarlo pero no lo consiguieron, y finalmente murió.

Los abogados de la familia de la víctima pedirán que a los imputados por el crimen les hagan pericias psicológicas y psiquiátricas. Además aportarán la identidad del "sospechoso 11", que estaba con el grupo que cometió el homicidio. Los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola pedirán los estudios tanto para los ocho acusados que están bajo prisión preventiva como para los dos rugbiers que fueron liberados la semana pasada, Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi. Además pedirán que vuelvan a detenerlos.

Al mismo tiempo, ya está identificado al "sospechoso 11" que aparece en un video en el local de comidas rápidas donde Máximo Thomsen y Lucas Pertossi desayunaron después del homicidio. Se lo ve además en otro mientras caminaba con los rugbiers por las calles de Villa Gesell. "Vamos a apuntar al 'número 11', a pesar de que la fiscalía lo ha negado. Ya tenemos identificado al masculino, vamos a aportar claramente la imagen que surge de lo que tiene la fiscal (Verónica Zamboni)", sostuvo el abogado Burlando.