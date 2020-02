Cristina Fernández y Alberto Fernández. NA.

El presidente Alberto Fernández dio hoy otra vez su apoyo a los dichos de su vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien reclamó una quita de la deuda que mantiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Cristina dijo algo que es absolutamente cierto: planteó que si el Fondo fue capaz de hacer abstracción de sus normas internas para financiar la fuga de divisas, bien podrían hacer abstracción ahora de la norma que dice que no se pueden hacer quitas”, dijo el jefe de Estado en diálogo con radio 10.

Y continuó: “Así como el Fondo ha faltado a las obligaciones que tenía cuando le prestaba dinero a un tomador compulsivo de créditos que no podía pagar de ningún modo y todos sabían que era para financiar la fuga de divisas y controlar el tipo de cambio, ahora podría reflexionar y tener en cuenta esto otro (la posibilidad de una quita)”.

Las declaraciones del presidente argentino se agregan a una serie de intercambios que esta mañana tuvo con la palabra de la directora del organismo multilateral de crédito, Kristalina Georgieva, quien planteó que es imposible aceptar una reducción del capital que la Argentina adeuda.

Durante su reciente viaje a Cuba -donde su hija Florencia se somete a un tratamiento médico-, Cristina Kirchner habló del “préstamo ilegal” que el FMI le concedió al gobierno de Mauricio Macri y marcó un contraste entre las reglas internas del prestamista. “Cuando escucho que se dice que no se puede hacer una quita porque su estatuto prohíbe hacer quitas... ¡Perdón! El estatuto también prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir fugar dinero. ¿Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Quiero que me apliquen el estatuto del Fondo entero”, manifestó.

Esa intervención generó la reacción del vocero del FMI, Gerry Rice, asegurando que no violaron sus normas internas al acordar un préstamo stand by con la administración de Mauricio Macri. CFK redobló la apuesta en Twitter y citó los artículos de la polémica que marcan el contraste.

La ofensiva de los dos máximos referentes del gobierno nacional contra el Fondo surge en momentos de que una misión del organismo se encuentra en Buenos Aires revisando indicadores y negociando un acuerdo que le permita al país postergar el pago de sus obligaciones, previstas en el acuerdo original para 2021 y 2022.

El gobierno del presidente Fernández pide que le den tiempo de que se recupere la economía para luego poder cumplir con sus acreedores.