Boca vive horas agitadas. Se encuentra en plena competencia por el campeonato de la Superliga frente River cuando apenas faltan tres fechas para la finalización del campeonato. El Xeneize está a 3 unidades del Millonario y se ilusiona con la posibilidad de quitarle la gloria y la alegría.

Pero eso no es lo único que anima el presente de Boca. Por los pasillos de la Bombonera el tema del que se ocupan casi todos, es otro. Las supuestas discusiones entre los dirigentes y el probable pedido de licencia de Mario Pergolini, quien se encargó personalmente de desmentirlo en su programa de radio.

“Leí que estaba peleado con Román (Riquelme). No sé de dónde salió eso. Es una mentira absoluta. No tuvimos ni un entredicho por un café”, dijo Pergolini. Y continuó: “Creo que tiene que ver porque corté un montón de tickets para los periodistas. Como ciento y pico de entradas que iban a medios”.

“Es muy difícil hablar de algo que no pasó”, dijo Pergolini y remarcó que su función es ajena al aspecto deportivo: “A mí no me llaman para decirme cómo forma el equipo. Me piden otras cosas, como el tema de la cancha y los socios”.

Con este marco, Pergolini cerró su espacio con una dura denuncia contra un sector de la prensa que tenía ciertos privilegios en el pasado boquense.

“Le sacamos un montón de entradas a varios periodistas. Algunos tenían 10, otros 15. A uno le encontré 30. No tiene sentido dar nombres, pero había muchas entradas que no sé a dónde iban. Las vendían o no sé lo que harían con ellas… preferimos dárselas a la gente, porque tenían mucha cantidad en todos los partidos. Es raro porque es su trabajo. No creo que inviten a tanta gente. Había radios que tenían cabinas de transmisión y no transmitían los partidos. Se ve que antes no se daban cuenta de que la FM no pasaba los partidos”, finalizó.