Feroz pelea a la salida de un boliche.

Una nueva pelea se dio a la salida de un boliche esta vez en Chaco. Un joven le pateó la cabeza a otro que estaba en el piso.

"Me metí con mi hermana para frenar las patadas. Este chico no se podía defender, se empezó a desvanecer. Y por eso nos metimos, porque nadie se metía, al contrario. Todos alentaban", reveló una de las jóvenes que intervino para frenar la pelea a TN.

La víctima fue identificada como José Ernesto Hosman de 21 años. Quien luego de la brutal golpiza, hizo la denuncia y dio el nombre del agresor.

Noticias relacionadas

A raíz de esto, y de la difusión del video, por orden a la Fiscalía la policía arrestó a un joven de 18 años que quedó alojado en la comisaría primera de Castelli.

ATENCIÓN: LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DEL LECTOR.