Coronavirus: videos de brutales detenciones en China por no usar barbijo

Mientras el coronavirus se sigue extendiendo por el mundo y aumentan los casos de víctimas fatales, en China se intensifican los esfuerzos de las autoridades para evitar un empeoramiento de la epidemia.

El gobierno de ese país decidió aislar comunidades enteras y sometió a “una estricta gestión cerrada” a pueblos y ciudades las 24 horas del día, lo que significa que los habitantes no deben salir de sus casas hasta nueva orden.

Pero los controles van más allá de la prohibición a desplazarse por las zonas más afectadas. En los últimos días se volvieron cada vez más frecuentes videos que, sorteando la estricta censura de las autoridades, mostraron las detenciones arbitrarias y violentas de personas que no usan barbijos.

Las imágenes desataron nuevos interrogantes sobre la gestión de la crisis por parte de Beijing y respecto de las violaciones de los derechos humanos del régimen.

En medio de los cuestionamientos por su respuesta al brote, China destituyó el viernes a los principales responsables políticos de Hubei y de Wuhan.Mientras la cifra de muertes por la epidemia sigue en aumento.

Hasta la fecha, todos los fallecimientos menos cinco -en Taiwán, Japón, Francia, Filipinas y Hong Kong- se han producido en la China continental, y aunque una treintena de países cuentan con casos diagnosticados de neumonía de Wuhan, China tiene cerca del 99% de los infectados.

En ese marco, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la epidemia podría impactar en el crecimiento mundial en 2020, dependiendo de la capacidad de China para contener su propagación.

En Hong Kong, por su parte, un territorio que se aísla para protegerse de la epidemia desde hace unos diez días, los consumidores vacían los supermercados para almacenar alimentos y productos de limpieza por temor a la escasez, pese a que las autoridades aseguran que el aprovisionamiento funciona normalmente.