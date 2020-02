Jimena Barón.

Jimena Barón sigue en el centro de la polémica, tras la fallida campaña que realizó para promocionara su nueva canción “Puta”.

Las cosas no salieron como esperaba y por ese motivo tuvo que alejarse unos días de las redes sociales.

Sin embargo, ahora regresó con ganas de volver a trabajar, pero la artista se encontró con una traba que le impide continuar en los escenarios.

Tras el escándalo producto de la promoción de su último disco, la cantante denunció en Instagram que la "censuraron" en la ciudad petrolera, ya que reprogramaron el show que iba a ofrecer el 22 de febrero como parte de los festejos por un nuevo aniversario de Comodoro.

"El 22 volvía felizmente al escenario compartiendo show con mi amiga Cazzu. Hoy me avisaron desde la municipalidad de Comodoro Rivadavia que decidieron "reprogramar" mi show sin explicación alguna. Me bajaron del show", precisó la artista explicándoles a sus fans de esa forma el motivo por el que no estará en el escenario del aniversario de la ciudad el fin de semana próximo.

“¿No son esas las mujeres que necesitamos en estos tiempos? ¿Las valientes? ¿Las que se animan? ¿Las que no buscan solo agradar sino también bajar línea? ¿Y yo cómo hago para creer que esto no es algo personal, que no es conmigo? Me censuraron. Esto es muy grave. Mientras tanto todos los días inventan mierda nueva para seguir dándome. Ahora encima no me dejan trabajar”, expresó.

“Tengo muchísimos fans que estaban esperando para verme el 22, muchos haciendo un esfuerzo enorme, viajando de otras provincias solo para verme una hora, con mucha ilusión, la misma ilusión que tenía yo de verlos”, comentó.

"Esto me duele profundamente y me da una bronca insoportable. Ustedes tampoco se merecen esto”, continuó diciendo en otra storie.