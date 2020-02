La pelea de La Bomba Tucumana.

Gladys, la bomba tucumana fue protagonista de un nuevo escándalo. La cantante estaba dando un show en el marco de un carnaval solidario cuando una persona se subió al escenario y la increpó en vivo.

El hecho ocurrió en el Club Atlético San Juan de Banda del Río Salí. La artista se estaba presentando en vivo cuando la mediática peluquera, Jorgelina Zalazar, logró burlar la seguridad y llegar al escenario, hasta que se puso cara a cara con la cantante.

El incómodo momento fue captado por personas del público que grabaron con sus celulares, pero también por la propia Gladys que transmitía en vivo a través de una 'Historia' en su cuenta de Instagram. “¿Qué pasó, chicos?”, preguntó, enojada, por la presencia de Zalazar en el escenario.

“No sé quién sos”, le dijo a la peluquera trans. “Estoy temblando y tengo miedo. No sé por qué se subió al escenario esta mujer”, aseguró la intérprete de “La pollera amarilla”.

“Es bruta, es una atrevida, me da muchísimo miedo, yo estoy trabajando. No te conozco, perdón por no conocerte. Deberían sacarla. O te vas vos o me voy yo... Estamos trabajando, yo vivo de esto. Perdón por no conocerte, estoy temblando”, dijo La Bomba. Minutos más tarde retomó el show.

“No saben el daño que puede hacer la gente que escribe cosas horrendas detrás de una computadora”, indicó Gladys para hacer referencia al bullying que sufrió.