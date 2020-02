Rugbiers imputados.

La fiscal Verónica Zamboni solicitó que los ocho rugbiers detenidos sean imputados como coautores materiales del crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell, mientras que pidió que los dos que ya fueron liberados, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, sigan siendo considerados partícipes necesarios.

Además se filtró una foto de los rugbiers que fue tomada minutos después de haber cometido el homicidio. Se trata de una selfie sacada por Blas Cinalli, en la que se ve a cinco de los diez acusados: Máximo Thomsen, Luciano y Lucas Pertossi, Juan Pedro Guarino, y Ayrton Viollaz.

Junto a ellos aparece un joven vestido con un buzo azul con el pulgar levantado, que sería quien hasta el momento no fue identificado con nombre y apellido pero que en los chats del grupo fue mencionado como “Pipo”.

La la foto en cuestión fue sacada a las 5.11 de la mañana en la casa que alquilaron en la localidad costera. Pese a que la imagen fue tomada a menos de media hora del homicidio de Fernando, a los rugbiers se lo ve relajados, sonrientes como cualquier grupo de amigos.

Los investigadores resolvieron que en el chat del que formaban parte los 10 rugbiers, llamado “LosDelboca3”, a las 04.55 de la madrugada Lucas Pertossi escribió: “Estoy cerca de donde está el pibe (Fernando) y están todos a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... caducó".

El próximo miércoles, la fiscal indagará a los ocho detenidos y se espera que a fin de mes estén los resultados del peritaje scopométrico para determinar quién dejó su pisada en el rostro y el mentón de la víctima.

Por otra parte, la querella que tiene en Fernando Burlando al estudio que representa a los padres de Fernando Báez Sosa, anticipó que presentará pruebas, entre fotos y videos, sobre la existencia del "rugbier número 11, del cual afirma tener nombre y apellido, además de otros detalles.