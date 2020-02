Capturas de video.

En las últimas horas se filtraron video de Guillermo Coppola en una fiesta en Ibiza, totalmente descontrolado y bailando sobre una mesa junto a otros personas y realizando gestos sexuales.



Los dos videos en donde se puede ver a Coppola aparecieron en Twitter y ya son tendencia.

En ellos se ve al empresario haciendo una especie de striptease improvisado y gestos obscenos frente a varios hombres y mujeres que festejan sus movimientos antes las cámaras.

En un video se ve a Coppola bailando sobre una mesa con un grupo de personas entre las que se encuentra una mujer en bikini y es a ella, a quien el mediático le apoya sus partes íntimas y le golpea la cola.

"Es algo que ya había salido antes, pero por alguna razón se volvió a viralizar. Es de 2018, en un restaurante en Ibiza. Estábamos con un grupo de amigos brasileños, festejando un cumpleaños", detalló.

Consultado sobre el video, Coppola habló con “Involucrados” (América) y además de restarle importancia agregó: "Imaginate el contexto: Ibiza, un grupo de brasileños súper divertidos, ¿qué hacía, me quedaba sentado mirándolos o lo disfrutaba con ellos?", concluyó Coppola dándole fin a la polémica.