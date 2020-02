Imagen de cómo quedó el poste de luz.

Un médico ginecólogo de 62 años murió este martes en la puerta del Hospital Gutiérrez de la ciudad de La Plata producto de que un poste de luz se le cayó encima y lo golpeó en la cabeza.

El hombre fue identificado como Mario Valencia Salinas y de acuerdo a testigos, el hecho ocurrió luego de que un camión que llevaba un contenedor con piedras enganchara un cable de luz de la empresa Edelap y éste arrastrara un palo de cemento que cayó sobre la víctima.

“Terminamos de cruzar la calle con mi madre y vimos chispazos el camión se llevó los cables y un hombre estaba tirado en el pasto fue una locura, todos afuera pidiendo los médicos”, contó una testigo.

El médico acababa de descender de su vehículo para ingresar a trabajar al Hospital Gutiérrez, ubicado en calle 39 y diagonal 114 de la capital bonaerense.

Los informantes precisaron que se atendió rápidamente al médico en la guardia del hospital, pero ya se estaba muerto.