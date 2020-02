Ya son siete los niños fallecidos de la comunidad en 2020.

El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, se manifestó a los siete niños fallecidos en el último mes dentro de la comunidad wichí. “Tengo una gran responsabilidad de tener un Estado presente”, manifestó Sáenz.



“La realidad triste y dolorosa que se mostró es lo que se está viviendo en mi provincia. Es lo que vienen sufriendo hace muchísimos años nuestros queridos hermanos aborígenes”, continuó el mandatario provincial en declaraciones televisivas. Tengo una gran responsabilidad de tener un Estado presente”, consideró Sáenz.

“Estoy hace 60 días y no duermo. Pienso todo el tiempo cómo podemos acompañar y ayudar a devolverles dignidad”, afirmó el Jefe de Estado salteño. Me avergüenza tener que decir que no podemos resolver un tema tan sencillo como es el agua”, manifestó el mandatario de la provincia de Salta. En esta línea, Sáenz agregó que “se debe al tamaño de la Región”.

Gustavo Sáenz.

En los últimos días, Daniel Arroyo, de Desarrollo Social, estuvo en Salta, donde aseguró que “la articulación es buena” entre Nación y Provincia para tratar este tema. Gustavo Sáenz explicó que están trabajando en “medidas de fondo” para resolver el problema.

Arroyo expresó que “la situación” en la provincia del norte “es gravísima”.

“El problema principal es el agua. La gente en las comunidades wichis toma agua en mal estado que genera diarrea, luego deshidratación y así, terminan internados”, explicó el ministro de Desarrollo Social.