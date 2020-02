Masiva marcha en el Congreso a un mes de la muerte de Fernando Báez Sosa, NA

Una multitud se congregó esta tarde frente al Congreso para reclamar justicia por Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en la ciudad balnearia de Villa Gesell, al cumplirse un mes del crimen.

La familia de la víctima encabezó la movilización, que comenzó antes de las 18:00 y se replicó en diferentes puntos del país y en el exterior, con actos en las ciudades de Londres y Barcelona.

La primera en tomar la palabra en el acto fue Graciela, la madre del joven que notablemente conmovida pidió justicia por el asesinato de su hijo.

"Quiero agradecer a todos por haber venido a acompañarme, no es fácil sin ustedes y con su ayuda se va a hacer realidad, se va a hacer justicia por mi hijo y todas las víctimas de violencia", dijo la mujer arriba del escenario.

Y continuó: "Lo que le hicieron a mi hijo es terrible, no le dieron oportunidad de defenderse, lo mataron a traición".

"Era un chico decente, bueno, que amaba la vida, a su prójimo, quería ayudar a todos el mundo, tenía metas, objetivos, lo que le hicieron nos arruinó la vida a mi esposo, a mí y a todos los que lo queremos".

En el mismo sentido, insistió: "Estoy agradecida con ustedes por acompañarme, desde que perdimos a nuestro hijo mi vida no es fácil, todo se nos vino abajo, era nuestro sostén, nuestra lucha para seguir adelante. Quiero justicia por mi hijo, él está entre nosotros".

Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando presente en la marcha

"Al verlos a todos ustedes siento que tengo energía para seguir luchando por mi hijo. Quiero que paguen por lo que hicieron. Fernando era mi vida, no saben cómo lo extraño", finalizó.

Más adelante, Silvino, el padre de Fernando llevó adelante una oración por todos los casos además del de su hijo que aun no encontraron justicia.

Masiva marcha en el Congreso a un mes de la muerte de Fernando Báez Sosa

Quien también dijo presente fue el padre de Pablo Ventura, el joven que fue detenido luego de que los acusados lo señalaran como partícipe del hecho, aunque luego fue sobreseído.



"No estamos bien todavía, pero venimos para que se haga justicia por Fernando. Mi hijo es una víctima colateral de este drama, pero una víctima muy chiquitita, porque al que mataron fue a Fernando. Mi hijo quería venir, pero le dije que no. Espero que con esto cambie la sociedad", dijo.



La hermana Martha Pelloni, coordinadora de la Red de Infancia Robada, asistió a la marcha y dijo a la prensa que el crimen de Fernando "nos ha tocado muy de cerca porque estas situaciones despiertan a la sociedad; somos emocionales, es un momento crucial para la Justicia".



"También es crucial lo que están haciendo los medios, que son los investigadores en esta situación de Fernando. El país está acompañando a los papás, hay marchas en todas las provincias. Tenemos que hacer prevención educativa de las violencias de todo tipo que nos han convertido en un país de violencia estructural", añadió.