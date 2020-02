Marcha a un mes del crimen de Fernando Báez Sosa, Canal 26

A un mes del crimen de Fernando Báez Sosa, se llevó a cabo una multitudinaria marcha en el Congreso para pedir justicia por el asesinato del joven.

Sus padres junto a su novia Julieta fueron quienes encabezaron la marcha y en el inicio del acto, la familia del joven compartió un emotivo video para recordar a Fernando.

Graciela, la madre del joven, habló durante la marcha y dijo "quiero agradecer a todos por haber venido a acompañarme, no es fácil sin ustedes y con su ayuda se va a hacer realidad, se va a hacer justicia por mi hijo y todas las víctimas de violencia", dijo la mujer, notablemente emocionada, arriba del escenario.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Y continuó: "Era un chico decente, bueno, que amaba la vida, a su prójimo, quería ayudar a todos el mundo, tenía metas, objetivos, lo que le hicieron nos arruinó la vida a mi esposo, a mí y a todos los que lo queremos".