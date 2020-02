Mariela Natalí.

El cadáver de una mujer fue encontrado a la tarde en cercanías a un dique cordobés y la Justicia investiga si se trata de la santafesina que desapareció hace 14 días en la localidad de Capilla del Monte.

El cuerpo de la mujer, según confirmaron fuentes judiciales a NA, fue encontrado cerca del dique Los Alazanes alrededor de las 16:00, zona en la que es intensamente buscada Mariela Natali, desde el pasado martes 4, cuando desapareció mientras se dirigía al barrio La Toma, en Capilla del Monte.

Las fuentes indicaron que en principio no hay certezas sobre si el cuerpo presenta signos de violencia.

Noticias relacionadas

Efectivos de la Policía Judicial y Defensa Civil trabajan en la zona, que es de muy difícil acceso.

Tras el hallazgo y este martes por la tarde, Diego Concha, director de Defensa Civil, habló con la prensa local y explicó que el cuerpo fue encontrado por el "grupo 2" integrado por ocho bomberos y dos efectivos de la Policía provincial "a unos cinco mil metros del denominado punto cero que es en La Toma", es decir donde comenzó la búsqueda de Mariela.

Además, Concha comentó que el cadáver se encontraba a unos 800 metros antes del dique y que el fiscal ya está trabajando en el lugar.

"No tenemos información de la vestimenta con la que se encuentra el cuerpo y ahora tienen que trabajar los peritos", indicó el director de Defensa Civil, que además comentó que se dio aviso a la familia de la mujer que estaba siendo buscada "a modo informativo".

Your browser does not support the video element.

La mujer santafecina de 44 años, había viajado a esa localidad cordobesa para cuidar la casa de un familiar.

Una imagen del 4 de febrero al mediodía muestra a la mujer ingresando a la zona del balneario La Toma, cerca del cerro Uritorco.

También una pareja que estaba cerca la habría visto zambullirse en una de las ollas del río del lugar, pero no volvieron a verla.